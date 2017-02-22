Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma nın düzenlediği denetimlerde bin 597 paket kaçak sigara ve 73,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde H.S.Ö. ve M.D’ye ait dükkanda kaçak sigara satıldığı ihbarın alan jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.S.Ö’ye ait işletmede yapılan arama neticesinde çeşitli markalara ait toplam 507 paket bandrolsüz ve faturasız sigara, 85 paket şeffaf naylon içerisinde hazır sarma tünün sigarası ve 3,5 kilogram tütün ele geçirildi. M.D’ye ait işletmede yapılan arama neticesinde ise çeşitli markalara ait toplam bin 92 paket bandrolsüz ve faturasız sigara, 432 paket şeffaf naylon içerisinde hazır sarma tünün sigarası ve 70 kilogram tütün elde edildi.

Ele geçirilen bin 597 paket sigara ile 517 sarma tütün sigarası ve 73,5 kilogram tütüne el konuldu. Şüpheli H.A.Ö ve M.D. ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. (İHA)