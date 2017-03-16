KuÅŸadasÄ±â€™nda iÅŸ yeri yangÄ±nÄ±; 1 Ã¶lÃ¼

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AydÄ±n’Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde sanayi sitesindeki marangoz atÃ¶lyesinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda nadiren geceleri iÅŸ yerinde kalan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; KuÅŸadasÄ± Sanayi Sitesi 4. Sokak’taki bir marangozda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ok sayÄ±da ahÅŸap malzemenin bulunduÄŸu iÅŸ yerindeki yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±n sonrasÄ± atÃ¶lyede yapÄ±lan incelemede, iÅŸ yerinin ikinci katÄ±nda yanmÄ±ÅŸ erkek cesedi bulundu.
YapÄ±lan incelemede, cesedin kalacak yer bulamadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bazÄ± geceler atÃ¶lyede kalan 36 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail HakkÄ± Ceylan’a ait olduÄŸu tespit edildi. (Ä°HA)