Kuşadası’nda İdil Biret konseri

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir konserle sanatseverlerle buluştu.

Biret’in Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte verdiği konser, Ada Kültür Merkezi’ni dolduran binlerce sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in konserine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, meclis üyeleri ve Kuşadalı sanatsever katıldı.

Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Biret, Wolfgang Amadeus Mozart’ın eseri Mi Majör Piyano Konçertosu No: 9’u seslendirirken Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ise Mozart, Schumann, Keisler ve Vivaldi’nin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konser sonunda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı “İdil Biret ülkemiz için çok önemli bir sanatçıdır. Kuşadası Belediyesi olarak böylesine değerli bir sanatçıyı ikinci kez ilçemizde ağırlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası üyelerine çok teşekkür ederim. Kuşadalı sanatseverler için çok güzel bir gece oldu” dedi. (İHA)