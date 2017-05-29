Kuşadası’nda hafriyat kamyonu tır ile çarpıştı: 1 yaralı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonu ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke Karayolu’nun Davutlar kavşağı bölümünde Yakup K. Yönetimindeki 17 GB 834 palkalı hafriyat kamyonu, seyir halindeki 17 GD 862 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada, araçta mahsur kalan Yakup K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Bacağı kırılan ve devlet hastanesinde tedavi altına alınan Yakup K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. (İHA)
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