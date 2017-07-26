Kuşadası’nda Firari 4 Suçluyu Yakalandı

Kuşadası polisi, değişik suçlardan değişik yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve tüm Türkiye’de aranan 4 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nın giriş ve çıkışları ile ana arterlerinde denetim çalışmalarını sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbarlar üzerine 4 ayrı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar sonucu hakkında kasten öldürme, güveni kötüye kullanma, hırsızlık ve firar suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. isimli şahıs, hakkında kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yaralama suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs, hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ isimli şahıs ile hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kamu malına zarar verme ve firar suçlarından hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan U.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. D.Ç., H.A., B.İ. ve U.A. isimli 4 şahıs, sorgulamalarının ardından, tutuklanarak cezaevine konuldu.