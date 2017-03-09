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09 Mart 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda ‘Dört El Piyano’ resitali

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir piyano resitaline ev sahipliği yaptı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen dört el piyano resitalinde Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Elemanları Elif Yazgan ve Elena Yusupova’nın tek piyanoda sergiledikleri performans, Kuşadalı sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.
“İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri” kapsamında düzenlenen dört el piyano resitalinde Yazgan ve Yusupova tarafından icra edilen Brahms’ın valsleri, Beethoven’ın ünlü eseri Für Elise ve Deep Purple’ın Smoke on The Water gibi geniş yelpazede yer alan eserlerin klasik müzik ve caz yorumları salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. (İHA)

 

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