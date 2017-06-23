Kuşadası’nda ‘Bir Japonya Söyleşisi’ yapıldı

Ekonomist Yazar Yüksel Görmez, Japonya’da kazandığı deneyimlerini Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşiyle Kuşadalılara aktardı.

Japonya’nın geçmişten bugüne ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal, diplomatik ve iklimsel özellikleri üzerine araştırmalarda bulunan Yüksel Görmez’in söyleşisi, salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde “Bir Japonya Söyleşisi” ismiyle düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü Eski Japonya Türkiye Büyük Elçi Müsteşarı Ahmet Alpman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görmez, Japonların çalışmaya odaklı bir toplum olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Japonlar her şeyden önce direnişçi bir toplumdur. 1’inci ve 2’inci Dünya Savaşlarında bunu dünya kamuoyuna göstermişlerdir. Hatta “son Japon ölene kadar direnmeliyiz” gibi bir anlayışları vardır. Japon halkı dünya savaşlarında büyük yaralar almış fakat direnişçi ruhları sayesinde asla pes etmemişlerdir. Teknolojide en iyilerden biri olmalarının temelinde de bu direnişçilik vardır. Japonya günümüzde dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisidir. Bunu toplum olarak çok çalışkan olmalarına borçlular. Japonlar çok çalışılar ve israftan kaçınırlar. Yaşadıkları evleri bile israf olmasın diye ortalama 35 metrekarede tutarlar. Topluma fayda sağlayamayan bir Japon ölmeyi tercih eder. Japonya’da şirket ve kamu her zaman kutsal ve bireylerden üstündür. Bu sebeple topluma karşı işlenmiş suçların hiçbir zaman affı olmaz. Bir birey özeleştiri yapmayı muhakkak bilmelidir. Özeleştiri yapmayan bir birey cezalandırılır. Japonlar depremle yaşamaya alışmış insanlardır. Fakat Japonya’da deprem öldürmez. Yaşam koşullarını tümüyle depreme uygun olarak planlamışlardır. Japonya yaşam standartları yüksek bir ülke. Bunun tek bir sebebi var, çalışmak” dedi. (İHA)