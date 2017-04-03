Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
03 Nisan 2017
AsayiÅŸ, KuÅŸadasÄ±, SÃ¶ke

KuÅŸadasÄ±â€™nda baÅŸlayan kovalamaca SÃ¶keâ€™de bitti

KuÅŸadasÄ±â€™nda baÅŸlayan kovalamaca SÃ¶keâ€™de sona erdi. Polisin dur ihtarÄ±na uymayan Cemal D. (35) KuÅŸadasÄ± ve SÃ¶ke Emniyet gÃ¼Ã§lerini peÅŸine taktÄ±. Otomobili ile bataklÄ±ÄŸa saplanan Cemal D. yakalandÄ±. Otomobilde yapÄ±lan aramada 2 adet tabanca ve bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.
KuÅŸadasÄ±â€™nda polis yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Cemal D.â€™un kullandÄ±ÄŸÄ± 09 BK 480 plakalÄ± otomobili durdurmak istedi. Polis, dur ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§maya baÅŸlayan otomobilin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Takip SÃ¶keâ€™ye kadar sÃ¼rdÃ¼. SÃ¶ke polisi ve Jandarma da devreye girerek aracÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼pheli Yenikent Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki araziye girdi ancak bataklÄ±ÄŸa saplandÄ±. Otomobilin camÄ±nÄ± kÄ±rarak gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine ateÅŸ eden Cemal D. ateÅŸ ettiÄŸi sÄ±rada patlayan Ã¶n camdan dolayÄ± Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralÄ± olarak yakalandÄ±. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan ÅŸÃ¼pheliyi SÃ¶ke Fehime Faik KocagÃ¶z Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rdÄ±. YaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, jandarmanÄ±n otomobilde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada 2 tabanca, bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Cemal D.â€™un Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 10 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ cezasÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Kubbeâ€™den dÃ¼ÅŸen boyacÄ± aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Share

BENZER HABERLER

YardÄ±msever gÃ¶rÃ¼nen istismarc Ä±lar engellileri isyan ettirdi

YardÄ±msever gÃ¶rÃ¼nen istismarc Ä±lar engellileri isyan ettirdi

Zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yolculuÄŸu Londraâ€™da noktalandÄ±

Zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m yolculuÄŸu Londraâ€™da noktalandÄ±

Bodrum TanÄ±tÄ±m TÄ±rÄ± AydÄ±nâ€™da

Bodrum TanÄ±tÄ±m TÄ±rÄ± AydÄ±nâ€™da

Egeâ€™nin organik Ã¼rÃ¼nleri Amerika pazarÄ±na aÃ§Ä±lÄ±yor

Egeâ€™nin organik Ã¼rÃ¼nleri Amerika pazarÄ±na aÃ§Ä±lÄ±yor

Ege su Ã¼rÃ¼nleri Meksika sofralarÄ±nÄ± sÃ¼sleyecek

Ege su Ã¼rÃ¼nleri Meksika sofralarÄ±nÄ± sÃ¼sleyecek

EmlakÃ§Ä±larÄ±n 18. yÄ±l gururu

EmlakÃ§Ä±larÄ±n 18. yÄ±l gururu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Ã‡ok Bulutlu
YarÄ±n 04/04 0%
Ã‡ok Bulutlu
Ã‡ok bulutlu. En yÃ¼ksek 24Â°C. RÃ¼zgÃ¢r , 10 - 15 km/saat.
KapalÄ±
YarÄ±n 04/04 0%
KapalÄ±
Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 12Â°C. RÃ¼zgÃ¢r , 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,6449

  • Euro

    3,8920

  • BIST

    88.669

  • AltÄ±n

    147,0450

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE