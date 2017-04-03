KuÅŸadasÄ±â€™nda baÅŸlayan kovalamaca SÃ¶keâ€™de bitti

KuÅŸadasÄ±â€™nda baÅŸlayan kovalamaca SÃ¶keâ€™de sona erdi. Polisin dur ihtarÄ±na uymayan Cemal D. (35) KuÅŸadasÄ± ve SÃ¶ke Emniyet gÃ¼Ã§lerini peÅŸine taktÄ±. Otomobili ile bataklÄ±ÄŸa saplanan Cemal D. yakalandÄ±. Otomobilde yapÄ±lan aramada 2 adet tabanca ve bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi.

KuÅŸadasÄ±â€™nda polis yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Cemal D.â€™un kullandÄ±ÄŸÄ± 09 BK 480 plakalÄ± otomobili durdurmak istedi. Polis, dur ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§maya baÅŸlayan otomobilin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Takip SÃ¶keâ€™ye kadar sÃ¼rdÃ¼. SÃ¶ke polisi ve Jandarma da devreye girerek aracÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼pheli Yenikent Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki araziye girdi ancak bataklÄ±ÄŸa saplandÄ±. Otomobilin camÄ±nÄ± kÄ±rarak gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine ateÅŸ eden Cemal D. ateÅŸ ettiÄŸi sÄ±rada patlayan Ã¶n camdan dolayÄ± Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralÄ± olarak yakalandÄ±. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan ÅŸÃ¼pheliyi SÃ¶ke Fehime Faik KocagÃ¶z Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rdÄ±. YaralÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, jandarmanÄ±n otomobilde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada 2 tabanca, bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Cemal D.â€™un Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 10 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ cezasÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)