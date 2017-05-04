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04 Mayıs 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası’nda bağlama resitali

Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba günü düzenlenen İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri kapsamında gerçekleşen bağlama dinletisi sanatseverler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.
Bağlamada Erkan Demirel, curada Özgür Yurteri, divanda Uğraş Önal Burç, perküsyonda Bedirhan Diyarbakırlı, gitarda Ergün Pala ve TRT ses sanatçısı Emre Oral Burç’un yer aldığı dinletide seslendirilen Kocaarap Zeybeği, Kordon Zeybeği, Armut Ağacı, Bağlamam Perde Perde, Naz Barı gibi Anadolu’nun farklı yörelerine ait türküler izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi. “İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri” kapsamında düzenlenen sezonun son konserini sanatseverlerle birlikte izleyen Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi, konser sonunda katılımcı sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri, Haziran ayından itibaren Güvercinada Konserleri adıyla devam edecek. (İHA)

 

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