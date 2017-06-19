Kuşadası’nda anaokulu öğrencileri yemekten zehirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir anaokulunda eğitim gören ve yaşları 3 ile 6 arasında değişen 22 çocuk, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir anaokulu’da eğitim gören öğrenciler, menüsünde tavuk, pilav ve ayran bulunan öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Öğrencilerin tamamında kusma belirtileri görülmesi üzerine velilere haber verilerek, öğrenciler Kuşadası Devlet Hastanesi, Özel Kuşadası Hastanesi ve Özel Gözde Hastanesine nakledildi. Çocukların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, durumları ağır olan 22 çocuk ise tedavi altına alındı. 9 çocuğun yatarak tedavi edildiği Kuşadası Özel Gözde Hastanesinde yapılan ilk incelemede çocukların öğle yemeğinden zehirlendiği ortaya çıktı. Hastane yetkilileri, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Anaokulu yönetimi ise yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söylediler.

Velilerden Gürol Adak, yaşanan olayın ardından hastaneye koştuklarını belirterek, “Büyük şok yaşadık. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tahliller yapıldıktan sonra zehirlenmenin ana nedeni ortaya çıkacak. Doktorlar ilk belirlemeye göre yemekten zehirlenme olduğunu söylüyor” dedi. (İHA)