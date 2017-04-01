Kuşadası’nda 34 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 34 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na Güzelçamlı sahilinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçma hazırlığı ihbarı alan Kuşadası İlçe Jandarma Asayiş Timleri harekete geçti. Operasyon yapan jandarma ekipleri, aralarında çocukların da 34 kaçak göçmeni lastik bir botla denize açılmak üzereyken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilip, yemek ve yiyecek verilen 30’u Suriye, 3’ü İran ve 1’i Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi. (İHA)