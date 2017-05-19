KuÅŸadasÄ±â€™nda 19 MayÄ±s CoÅŸkusu

19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±, tÃ¼m yurtta olduÄŸu gibi KuÅŸadasÄ±’nda da Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±.

Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n, kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesini baÅŸlatmak amacÄ±yla Samsunâ€™a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98â€™inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼, KuÅŸadasÄ±’nda dÃ¼zenlenen Ã§eÅŸitli etkinliklerle kutlandÄ±. 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kutlamalarÄ±, KuÅŸadasÄ±â€™nda sabah saat 09.30’da AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±na Ã§elenk konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶ren ile baÅŸladÄ±. TÃ¶rene KuÅŸadasÄ± Kaymakam Vekili Efeler KaymakamÄ± Ä°zzettin Sevgili, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±, KuÅŸadasÄ± Jandarma KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Hasan Åžahin, KuÅŸadasÄ± Ä°lÃ§e Jandarma Ã–zel Koruma KomutanÄ± Ä°zzet YÃ¼ksel, KuÅŸadasÄ± Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Polis Merkezi Amiri Fatih ErÃ§etin, KuÅŸadasÄ± Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Ataman, AydÄ±n Barosu KuÅŸadasÄ± Temsilcisi Av. Esra TÃ¼kenmez, KuÅŸadasÄ± Ä°lÃ§e Spor MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Canan GÃ¼rer TemuztÃ¼rk ve diÄŸer protokol Ã¼yeleri ile birlikte Ã§ok sayÄ±da KuÅŸadalÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan KuÅŸadasÄ± Ä°lÃ§e Spor MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Canan GÃ¼rer TemiztÃ¼rk, “TÃ¼m onur ve asaletiyle BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n rehberliÄŸinde TÃ¼rk milletinin tarih sahnesinde bir daha ÅŸaha kalkÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r 19 MayÄ±s. 19 MayÄ±s sadece TÃ¼rk milli kurtuluÅŸ hareketinin deÄŸil yeni TÃ¼rk devletinin de Ã§aÄŸdaÅŸ deÄŸerler ve milletler ailesi iÃ§erisinde yerini almasÄ±nÄ±n adÄ±dÄ±r” dedi.

TÃ¶rende KuÅŸadasÄ± Adviye ErtuÄŸrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan okunan “AtatÃ¼rk’Ã¼n GenÃ§liÄŸe Hitabesi ve GenÃ§liÄŸin Ataya CevabÄ±” adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni ile karÅŸÄ±landÄ±. TÃ¶ren, KuÅŸadasÄ± Folklor AraÅŸtÄ±rma DerneÄŸi (KUFAD) ile Elifname GenÃ§lik Spor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan sergilenen halk oyunlarÄ± gÃ¶sterileri ve Mehmet Nuri GÃ¶Ã§en EÄŸitim ve Sanat VakfÄ± tarafÄ±ndan “GenÃ§ler GeleceÄŸimizdir” sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen koÅŸuda dereceye Ã¶ÄŸrencilere madalya ve kupalarÄ±nÄ±n verilmesinin ardÄ±ndan son buldu. (Ä°HA)