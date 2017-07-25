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25 Temmuz 2017
Çevre, Kuşadası

Kuşadası sahilinde ölü yunus bulundu

Kuşadası sahilinde ölü yunus bulundu. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan Notestik Sitesi açıklarında yaralı bir yunus bulunduğu yönünde ihbar alan Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) uzmanlarının yaptığı incelemede bir vatandaş tarafından kıyıya çekilen yunusun ölü olduğu tespit edildi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yapılan incelemelerde yunusun çok uzun bir süre önce öldüğü, ağır bir koku oluştuğu, iç organlarının parçalandığı tespit edildi“ dedi. EKODOSD’un çağrısı üzerine olay yerine giden Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. S.Serap Birincioğlu ise yunusun uzun süre denizde kaldığı için inceleme yapma şanslarının olmadığını belirterek, “Bu bizim 4’üncü yunus vakası. Önceki vakalarda yaptığımız incelemelerde, hepsinde değişik hastalıklar bulduk. Bu yunusun da bir hastalıktan ölmüş olma ihtimali yüksek. Bu vakalar ne kadar erken intikal eder, inceleme şansımız olursa, yunusların ölüm nedenlerini ortaya koymamız o kadar kolay olacaktır “ diye konuştu. (İHA)

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