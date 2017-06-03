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03 Haziran 2017
Asayiş, Kuşadası

Kuşadası polisinden huzur operasyonu

Kuşadası polisi, vatandaşın ve tatilcilerin Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için sahura kadar süren bir huzur operasyonu gerçekleştirildi.
Gece 22 ile 01 saatleri arasında düzenlenen huzur operasyonunda özellikle özellikle Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, kumar ve tombala oyunlarının oynandığı yönünde ihbarlar alınan kahvehane, dernek ve kooperatif adı altındaki yerler denetimden geçirildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Özellikle Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kumar ve tombala oyunlarının oynanmasını engellemek amacıyla kahvehane, kıraathane, dernek ve kooperatif adı altındaki yerlerde saat:22:00-01:00 saatleri arasında ilçemiz genelinde 14 ekip ve 42 personel ile yapılan uygulamalarda 21 dernek ve 45 işyeri kontrol edilmiş, 457 şahıs sorgulanması yapılmış, 5 kişiye adli ve 11 kişiye idari işlem uygulanmış, 3405 tl para cezası uygulanmış, ayrıca 2 işyerine de cezai işlem yapılmış, 1 adet tombala makinesi , 2 deste oyun kağıdı ile 35 tl para ele geçirmiştir “ denildi. (İHA)

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