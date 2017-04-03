KuÅŸadasÄ± plajlarÄ±nÄ±n iÅŸletmesi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir’e geÃ§ti

AydÄ±nâ€™Ä±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 yÄ±ldÄ±r tartÄ±ÅŸma konusu olan KuÅŸadasÄ±â€™ndaki sahillerindeki plajlarÄ±n iÅŸletmesi, 3 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len hukuki sÃ¼recin ardÄ±ndan AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne geÃ§ti.

AydÄ±nâ€™Ä±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir olmasÄ±yla birlikte KuÅŸadasÄ± plajlarÄ±nÄ±n iÅŸletilmesiyle ilgili KuÅŸadasÄ± ve AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir yasasÄ± gereÄŸi plajlarÄ±n kendilerine devredilmesini isteyen AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi bu isteÄŸine olumlu cevap alamayÄ±nca hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. KuÅŸadasÄ± Belediyesiâ€™nin plajlarÄ± devretmek istememesi Ã¼zerine Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Milli Emlak Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÅŸvuran AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin talebini deÄŸerlendiren bakanlÄ±k turizm sezonu Ã¶ncesi KuÅŸadasÄ± PlajlarÄ± ile ilgili kararÄ±nÄ± verdi. Milli Emlak Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanlÄ±klarÄ±na gÃ¶nderilen yazÄ±da, â€œ Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Milli Emlak Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hazine TaÅŸÄ±nmazlarÄ± Ä°daresi hakkÄ±ndaki yÃ¶netmeliÄŸin 81. maddesine gÃ¶re, plajlarÄ±n iÅŸletilmesiyle ilgili haklar ve hak edenler sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin Ã¶nceliÄŸi bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bu amaÃ§la, KuÅŸadasÄ± sahillerindeki plajlarÄ±n tamamÄ± AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan iÅŸletilecektir. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin taahhÃ¼tÃ¼ doÄŸrultusunda plajlardaki sadece bÃ¼fe ve kafeteryalardan Ã¼cret alÄ±nacak, plajlara giriÅŸ, ÅŸemsiye ve ÅŸezlong Ã¼creti alÄ±nmayacaktÄ±râ€œ denildi.

Bundan sonra BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi tarafÄ±ndan iÅŸletilecek plajlar arasÄ±nda dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KadÄ±nlar PlajÄ± da bulunuyor. Bu arada, AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, KuÅŸadasÄ± plajlarÄ±nÄ±n tamamÄ±yla Ã¼cretsiz olacaÄŸÄ± konusunda bakanlÄ±ÄŸa taahhÃ¼t verdi. (Ä°HA)