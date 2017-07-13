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13 Temmuz 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±

KuÅŸadasÄ± Oda OrkestrasÄ±’ndan â€˜Unutulmaz Film MÃ¼zikleriâ€™ konseri

KuÅŸadasÄ± Belediyesi Oda OrkestrasÄ± “Unutulmaz Film MÃ¼zikleri” konseri ile sanatseverlerle buluÅŸtu.

TÃ¼rk ve dÃ¼nya sinemasÄ±nÄ±n Ã¶nemli filmlerine ait mÃ¼ziklerin icra edildiÄŸi muhteÅŸem konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaÅŸattÄ±.
KuÅŸadasÄ± Belediyesi Ada KÃ¼ltÃ¼r Merkezi’nde dÃ¼zenlenen Unutulmaz Film MÃ¼zikleri konserine KuÅŸadasÄ± Belediye Meclis Ãœyeleri Fevziye TekeroÄŸlu, Canan Ä°nanÃ§ ve Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±. Åžef HakkÄ± Ã–ztÃ¼rk yÃ¶netiminde dÃ¼zenlenen konserde James Bond, Leon, Back to The Future, Schindler’s List, Bodyguard, Star Trek, IssÄ±z Adam, Harry Potter, Selvi Boylum Al YazmalÄ±m, Mission Imposible, Pink Panther, Hababam SÄ±nÄ±fÄ±, Titanic ve Star Wars gibi TÃ¼rk ve dÃ¼nya sinemasÄ±nÄ±n unutulmaz film mÃ¼zikleri icra edildi. KuÅŸadalÄ± sanatseverlerin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi konserde, mÃ¼ziklerine yer verilen filmlere ait sahnelerden oluÅŸan sinevizyon gÃ¶sterimi de geceye renk kattÄ±.
KuÅŸadasÄ± Belediyesi Oda OrkestrasÄ±, 29 Temmuzâ€™da Ada KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde dÃ¼zenlenecek Ä°dil Biret konserinde sanatseverlerle bir kez daha buluÅŸacak.

(Ä°HA)

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