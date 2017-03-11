KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfeziâ€™nde kaÃ§ak gÃ¶Ã§men operasyonu

KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfeziâ€™nde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan lastik bir botla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan ve iÃ§lerinde Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 48 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men, sahil gÃ¼venlik ekiplerinin havadan ve denizden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla yakalandÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi Pamucak sahili aÃ§Ä±klarÄ±ndan bir grup dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin denize aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan KuÅŸadasÄ± Sahil GÃ¼venlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± ekipler, bir bot ve bir uÃ§ak ile havadan ve denizden operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdi. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistanâ€™Ä±n Sisam adasÄ±na kaÃ§mak Ã¼zere Pamucak sahilinden lastik bir botla denize aÃ§Ä±lan aralarÄ±nda Suriye uyruklu gÃ¶Ã§menler sahil gÃ¼venlik uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan tespit edildi. Sahil gÃ¼venlik botuyla durdurulan kaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, yakalanarak KuÅŸadasÄ± Setur Marinaâ€™ya getirildi. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ve aralarÄ±nda 3 Ã§ocuk ile 4 kadÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu gÃ¶Ã§menler, ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AydÄ±n il gÃ¶Ã§ mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne teslim edildi. (Ä°HA)