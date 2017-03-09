Kuşadası Körfezi’nde 54 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde lastik bir botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 54 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası Körfezi’nde 5 kişi kapasiteli lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sahil güvenlik botu ve helikopter ile yapılan müdahalede batmak üzere olan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 54 kaçak göçmen kurtarıldı. İlk etapta sağlık kontrolünden geçirilen Suriye uyruklu mülteciler, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (İHA)