Kuşadası İran uluslararası turizm fuarında tanıtılıyor

Kuşadası, İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen İran Uluslararası Turizm Fuarı’nda yerini aldı. Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB’ın desteğiyle açılan Kuşadası standında, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor.

10. İran Uluslararası Turizm Fuarı, Tahran Uluslararası Fuar Alanı’nda başladı. Turizm profesyonellerini ve tüketicileri buluşturan fuarda yer alan Kuşadası standında turizmcilerin katılımıyla bölgenin konaklama alanında sahip olduğu avantajlar tanıtılırken Kuşadası Belediyesi tarafından ise bölge bir destinasyon olarak öne çıkarılıyor. Kuşadası’nın konumu, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla tanıtıldığı stant yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın’ın katıldığı fuarda yer alan Kuşadası standını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal ziyaret etti. Kuşadası’nın 2017 yılı tanıtım çalışmaları kapsamında belirlediği fuar takvimi 15-17 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek olan Holiday&SPA Expo ile devam edecek. (İHA)