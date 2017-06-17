KUÅžADASI GENÃ‡LÄ°K FESTÄ°VALÄ° BAÅžLIYOR

MFÃ–â€™den MoÄŸollarâ€™a; Mor ve Ã–tesiâ€™nden Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§â€™a; Teomanâ€™dan Mangaâ€™ya; Åžebnem Ferahâ€™tan Hayko Cepkinâ€™e; Selda BaÄŸcanâ€™dan Mabel Matizâ€™e 30â€™un Ã¼zerinde sanatÃ§Ä± ve grup 5 gÃ¼n boyunca KuÅŸadasÄ± sahilini iyi mÃ¼zik ve eÄŸlenceye doyuracak.

5 TEMMUZ Ã‡ARÅžAMBA MUHTEÅžEM AÃ‡ILIÅž PARTÄ°SÄ° ÃœCRETSÄ°Z

MFÃ–, MOÄžOLLAR, UMUT KUZEY VE Ã‡OK DAHA FAZLASI

Her zaman iyi mÃ¼zik sloganÄ±yla KuÅŸadasÄ± Belediyesi iÅŸbirliÄŸi ile dÃ¼zenlenecek 2. KuÅŸadasÄ± GenÃ§lik Festivali 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasÄ±nda KuÅŸadasÄ± Davutlar BÃ¶lgesi Sevgi PlajÄ±’nda %100 mÃ¼zik ve eÄŸlence ile gerÃ§ekleÅŸecek.