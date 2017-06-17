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17 Haziran 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±

KUÅžADASI GENÃ‡LÄ°K FESTÄ°VALÄ° BAÅžLIYOR

KuÅŸadasÄ± sahili, 2. KuÅŸadasÄ± GenÃ§lik Festivali ile bir kez daha mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± ile parlamak iÃ§in hazÄ±r.
Milyon YapÄ±m organizasyonunda, Umut Kuzey genel koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, Kral Pop Medya SponsorluÄŸu’nda gerÃ§ekleÅŸecek festival Milyon Tv ekranlarÄ±ndan da canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
MFÃ–â€™den MoÄŸollarâ€™a; Mor ve Ã–tesiâ€™nden Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§â€™a; Teomanâ€™dan Mangaâ€™ya; Åžebnem Ferahâ€™tan Hayko Cepkinâ€™e; Selda BaÄŸcanâ€™dan Mabel Matizâ€™e 30â€™un Ã¼zerinde sanatÃ§Ä± ve grup 5 gÃ¼n boyunca KuÅŸadasÄ± sahilini iyi mÃ¼zik ve eÄŸlenceye doyuracak.
5 TEMMUZ Ã‡ARÅžAMBA MUHTEÅžEM AÃ‡ILIÅž PARTÄ°SÄ° ÃœCRETSÄ°Z
MFÃ–, MOÄžOLLAR, UMUT KUZEY VE Ã‡OK DAHA FAZLASI
Her zaman iyi mÃ¼zik sloganÄ±yla KuÅŸadasÄ± Belediyesi iÅŸbirliÄŸi ile dÃ¼zenlenecek 2. KuÅŸadasÄ± GenÃ§lik Festivali 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasÄ±nda KuÅŸadasÄ± Davutlar BÃ¶lgesi Sevgi PlajÄ±’nda %100 mÃ¼zik ve eÄŸlence ile gerÃ§ekleÅŸecek.
Milyon YapÄ±m bÃ¶lgeye erken gelen kampÃ§Ä±lar ve yÃ¶re halkÄ± iÃ§in 5 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Supernova, Son Feci Bisiklet, Ä°skender PaydaÅŸ, Umut Kuzey, MoÄŸollar ve MFÃ–â€™nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem bir Ã¼cretsiz bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ partisi de dÃ¼zenliyor.
KUÅžADASI YERLÄ° VE YABANCI TURÄ°ST AKININA UÄžRAYACAK
AydÄ±n, SÃ¶ke, Manisa, Ä°zmir ve MuÄŸla’dan turlarÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸi, 2. KuÅŸadasÄ± GenÃ§lik Festivaliâ€™nde yine bÃ¶lge yerli yabancÄ± turist akÄ±nÄ±na uÄŸrayacak.
5 Temmuz Ã‡arÅŸamba MFÃ–, SeksendÃ¶rt, Umut Kuzey, Ä°skender PaydaÅŸ, Son Feci Bisiklet, Supernova.
6 Temmuz PerÅŸembe; Mor ve Ã–tesi, Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§, Cem Adrian, FlÃ¶rt, Ã–zge FÄ±ÅŸkÄ±n, Marsis, Neyse.
7 Temmuz Cuma; Teoman, Manga, MoÄŸollar, Pinhani, HÃ¼snÃ¼ Arkan, Melis DaniÅŸmend, YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz.
8 Temmuz Ã‡umartesi; Åžebnem Ferah, Hayko Ã‡epkin, Pilli Bebek, Kurban, Adamlar, Yok Ã–yle KararlÄ± Åžeyler, The Madcap
9 Temmuz Pazar:Â Selda BaÄŸcan, Boom Pam, Mabel Matiz, Ceylan Ertem, Yeni TÃ¼rkÃ¼, Kurtalan Ekspres, Luxus, Nadas.
(HABER MERKEZÄ°)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KuÅŸadasÄ±â€™nda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan ÅŸahÄ±s suÃ§ makinesi Ã§Ä±ktÄ±

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