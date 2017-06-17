KUÅžADASI GENÃ‡LÄ°K FESTÄ°VALÄ° BAÅžLIYOR

Milyon YapÄ±m bÃ¶lgeye erken gelen kampÃ§Ä±lar ve yÃ¶re halkÄ± iÃ§in 5 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Supernova, Son Feci Bisiklet, Ä°skender PaydaÅŸ, Umut Kuzey, MoÄŸollar ve MFÃ–â€™nÃ¼n yer aldÄ±ÄŸÄ± muhteÅŸem bir Ã¼cretsiz bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ partisi de dÃ¼zenliyor.
KUÅžADASI YERLÄ° VE YABANCI TURÄ°ST AKININA UÄžRAYACAK
AydÄ±n, SÃ¶ke, Manisa, Ä°zmir ve MuÄŸla’dan turlarÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸi, 2. KuÅŸadasÄ± GenÃ§lik Festivaliâ€™nde yine bÃ¶lge yerli yabancÄ± turist akÄ±nÄ±na uÄŸrayacak.
5 Temmuz Ã‡arÅŸamba MFÃ–, SeksendÃ¶rt, Umut Kuzey, Ä°skender PaydaÅŸ, Son Feci Bisiklet, Supernova.
6 Temmuz PerÅŸembe; Mor ve Ã–tesi, Feridun DÃ¼zaÄŸaÃ§, Cem Adrian, FlÃ¶rt, Ã–zge FÄ±ÅŸkÄ±n, Marsis, Neyse.
7 Temmuz Cuma; Teoman, Manga, MoÄŸollar, Pinhani, HÃ¼snÃ¼ Arkan, Melis DaniÅŸmend, YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz.
8 Temmuz Ã‡umartesi; Åžebnem Ferah, Hayko Ã‡epkin, Pilli Bebek, Kurban, Adamlar, Yok Ã–yle KararlÄ± Åžeyler, The Madcap
9 Temmuz Pazar:Â Selda BaÄŸcan, Boom Pam, Mabel Matiz, Ceylan Ertem, Yeni TÃ¼rkÃ¼, Kurtalan Ekspres, Luxus, Nadas.
(HABER MERKEZÄ°)