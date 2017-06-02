Kuşadası Efes Kongre Merkezi olağan genel kurulu yapıldı

Kuşadası Efes Kongre Merkezi (KOMER) Olağan Genel Kurulu, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’ın da katılımıyla, KOMER’de yapıldı.

TÜRSAB Başkanı ve KOMER Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy’un özellikle Kuşadalı Otelciler, STK’lar, turizmcilerden destek istediği açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da sermaye arttırımına gidildi ve sermaye 200 milyon’dan, 300 milyona çıkarıldı. Gündem maddeleri ile sona eren Genel Kurul’da konuşan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak; KOMER’in işlememesinin sebeplerini konuşarak, çözüm aramak adına toplantıya katıldığını belirtti ve KOMER’i ve Kongre Turizmini geliştirmek için çalışma yapılması gerektiğini, bu konuda destek vereceklerini söyledi. Kongre Merkezi’nin bölgenin marka imajına büyük katkısı olacağını dile getiren Vali Koçak, öncelikle beklentilere cevap vermek için tam olarak hazır olmak gerektiğinin de altını çizdi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’da Genel Kurul’da yaptığı konuşmada; KOMER’i anlatan dosyayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sunduklarını, Oda yayınlarında ve sosyal medya sayfalarında KOMER’in tanıtımını yaptıklarını söyledi ve Kuşadası Ticaret Odası’na ait 550 bin takipçili Kuşadası Güvercin facebook sayfasında, Oda tarafından özel olarak hazırlatılan KOMER tanıtım filminin yüzbinlerce kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.

2020 Yılına kadar görev yapacak KOMER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başaran Ulusoy, Muammer Aksoy, Serdar Akdoğan, Tevfik Bağcı, Semih Selimoğlu, Emin Erdem, Mustafa Ruhi Özbilgiç, Murat Nedirli, Halil İbrahim Aktemur, Güniz Atıs Azrak, Ali Onaran. (İHA)