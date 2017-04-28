Kuşadası Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi açıldı

Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı Kuşadası Devlet Hastanesi bünyesinde, Palyatif Bakım Merkezi’nim açılışı yapıldı.

9 yataklı olarak hizmet verecek olan Palyatif Bakım Merkezinin açılışı, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın, Denizli illeri Saha Koordinatörü Uzm. Dr. Kasım Çetin, Aydın İl Sağlık Müdürü Mustafa Serkan Şenel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Genel Sekreterimiz Uzm. Dr. Selma Özcan, Mali Hizmetler Başkanı Erol Dinçer, Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Kuyucu, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa İkizek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emine Sadık ve hastane personellerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kuşadası Palyatif Bakım Merkezi’nde yatağa bağımlı hastaların, hayat standardının artırılması, yatak yarası olan, solunum sıkıntısı nedeniyle solunum cihazlarıyla hayatlarını devam ettirmek durumunda kalan ve yoğun bakımdan çıkmalarına rağmen henüz evinde tedavi edilemeyecek durumda olan hastaların tıbbi tedavileri sağlanacak.

Ayrıca bu merkez ile hasta ve refakatçilerinin dinlenebileceği, beraber vakit geçirebilecekleri, kendilerini evinde hissedebilecekleri bir ortam sunularak, yaşamlarını konforlu hale getirmek amaçlanıyor. (İHA)