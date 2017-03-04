Kuşadası Çevre yolundaki sorunların çözümü için toplantı yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası’nda geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonucunda, Çevre Yolu sorununu görüşmek üzere Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy başkanlığında bir araya gelindi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Karayolları Aydın Bölge Şube Şefi Mustafa Karadağ, Üst Yapı Başmühendisi Ercüment Doğan, Kontrol Şefi Levent Ertan, Trafik Güvenliği Başmühendisi Aziz Bülent Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hakan Olkaç, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serkan Gültaşlı ve Ruhsat Müdürü Aytekin Boşnakoğlu katıldı.

ÇEVRE YOLUNDA YERİNDE TESPİT YAPILDI

Çevre yolu sorunlarını çözmek için bir araya gelen yetkililer, toplantının sonunda Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan eşliğinde, Devlet hastanesinden başlayarak tüm çevre yolunda incelemelerde bulundu ve bu yol üzerinde bulunan işyerlerinde yaşanan sıkıntılar ve su basmaları ile ilgili yerinde tespitler yapıldı.

İncelemeler sonucunda açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Çevre yolu sorunuyla ilgili kurumlar olarak fikir birliğine varıldığını ve çalışmalara başlandığını söyledi. Akdoğan “Çevre Yolunda işyeri olan ve yol yapımıyla ilgili sıkıntı yaşayan üyelerimiz, uygun görülen yerlerde Karayolları Geçiş İzin Belgesi alarak sorunlarına çözüm bulabilecekler. Bu konuda gerekli girişimler Odamız tarafından yapılmaya başlanmıştır. Kısa süre içerisinde gerekli evraklar ve yapılması gerekenler için ayrıntılı bilgi verilecektir. Çevre yolunda iş yeri olan ve sıkıntı yaşayan üyelerimiz Odamıza başvurabilirler” dedi. (İHA)