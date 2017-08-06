Kuşadası Çevre Buluşması Caferli’de yapıldı

Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Kuşadası Çevre Platformu, Söke Çevre Platformu ve Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) tarafından düzenlenen “Kuşadası Çevre Buluşması” Caferli Mahallesi’nde yapıldı. Kuşadası Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik sonunda gerçekleştirilen Tolga Çandar konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Jeotermal Enerji Santralleri (JES) ve Bölgemize Etkileri başlığı altında düzenlenen etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Uzm. Dr. Yaşar Yılmaz, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, ünlü Modacı Zuhal Yorgancıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Resim ve fotoğraf sergileri, kermesler, çiçek stantları, yemek stantları ve yerel yazarların kitap imza stantlarının yer aldığı etkinlik, Elifname Dans ve Sanat Merkezi tarafından sergilenen folklor gösterisi ile sanatçı Ekrem Ataer konseri ile başladı. Konser ve folklor gösterisinin ardından Ganalı akrobatlar tarafından sergilenen akrobasi gösterisini vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Moderatörlüğünü sanatçı Kahraman Eroğlu’nun yaptığı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Nedim Barış, Uzm. Dr. Yaşar Yılmaz ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’nün konuşmacı olarak katıldığı iki panel düzenlendi. Birinci panelde konuşan Tünk “Yapılan çalışmalar sonucu jeotermal enerji santralleri, yeraltı kaynaklarından pompalanan suyun boru sistemlerini gezerek geri gönderilmesi işlemi sırasında içeriğindeki kükürt ve tuzun boru içerisinde bulunan maddelerle etkileşime girmekte ve bu durum da suyun kirlenmesine ardından tarım bölgesinde bulunan gıdaları etkileyerek insan hayatına zararlı durumlar ortaya çıkarmaktadır. Bölgemiz rüzgar, güneş gibi doğal yollardan elde edilebilecek yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Yapılması gereken bu kaynaklara yönelmek olmalıdır. Ekonomisi tarıma ve turizme dayalı olan bölgemizin geleceği açısından bu durum hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Enerji’nin ülkemiz açısından önemine vurgu yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran “Enerji bölgemiz ve ülkemiz açısından olmazsa olmazlarımızdan. Ama illaki enerji elde ederken çevreye zarar vereceğimiz anlamına gelmiyor. Bölgemiz enerji konusunda son derece avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Özellikle Aydın ilimizde Rüzgar Enerji Santralleri ve Güneş Enerji Santrallerinden enerji elde edinimi ve son zamanlarda da Jeotermal Enerji Santralleri gündemde. Türkiye’nin şuanda enerji ihtiyacının büyük bir kısmının dışardan sağladığını ve cari açığımızın büyük bir kısmının enerjiden kaynaklandığını düşünecek olursak buna karşı durmamamız lazım. Fakat bölgemizde son günlerde faaliyet gösteren ve önce İncirliova ile Germencik tarafında başlayan, tamamen ne sonuçlar vereceği bilmediğimiz bir tehlike ile karşı karşıyayız” dedi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Nedim Barış, Uzm. Dr. Yaşar Yılmaz, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’nün konuşmacı olarak katıldığı ikinci panelde ise yerel halktan JES davaları örnekleri ve var olan yasalara rağmen birinci derece tarım bölgelerinde sürdürülen JES çalışmaların yasalara aykırı bir şekilde devam ettiğine yönelik konular ele alındı.