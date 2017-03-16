Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
16 Mart 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası Belediyesi’nden “Tel-Nefes“ dinletisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.
Dilsiz kavalda Turgay Güzelcan, perdesiz gitarda Kemal Onur Tuzlacı, klavyede Fırat Günel’in yer aldığı “Tel-Nefes” isimli dinleti Kuşadalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.
“İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri” kapsamında düzenlenen “Tel-Nefes” isimli dinletide Güzelcan, Günel ve Tuzlacı tarafından seeslendirilen film müzikleri ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait türküler dinleyicilerin büyük beğenisini aldı. Her Çarşamba günü gerçekleşen İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri, 22 Mart tarihinde çelloda Özgür Elgün, obuada Damla Tuncer, piyanoda Aleksander Mekaev’in yer alacağı klasik müzik dinletisi ile devam edecek. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Grup Zen Efeler halkını mest etti
Share

BENZER HABERLER

CHP’DEN KIDEM TAZMİNATLARININ FONA DEVREDİLMESİNE TEPKİ

CHP’DEN KIDEM TAZMİNATLARININ FONA DEVREDİLMESİNE TEPKİ

AY-SİAD, GENÇLERLE ŞEHİTLİKLERDE

AY-SİAD, GENÇLERLE ŞEHİTLİKLERDE

TARİŞ’den Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ziyareti

TARİŞ’den Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ziyareti

Aydın’da Tilkimen otu pazarda yerini aldı

Aydın’da Tilkimen otu pazarda yerini aldı

Aydın’da Kılıçdaroğlu Hazırlığı

Aydın’da Kılıçdaroğlu Hazırlığı

BBP’li YETER HAYIR DEDİ

BBP’li YETER HAYIR DEDİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Perşembe 03/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 3°C.
Parçalı Bulutlu
Perşembe 03/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 3°C. Rüzgâr K ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6339

  • Euro

    3,9041

  • BIST

    90.268

  • Altın

    143,4749

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE