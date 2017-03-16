Kuşadası Belediyesi’nden “Tel-Nefes“ dinletisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.

Dilsiz kavalda Turgay Güzelcan, perdesiz gitarda Kemal Onur Tuzlacı, klavyede Fırat Günel’in yer aldığı “Tel-Nefes” isimli dinleti Kuşadalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

“İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri” kapsamında düzenlenen “Tel-Nefes” isimli dinletide Güzelcan, Günel ve Tuzlacı tarafından seeslendirilen film müzikleri ve Türkiye’nin farklı yörelerine ait türküler dinleyicilerin büyük beğenisini aldı. Her Çarşamba günü gerçekleşen İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri, 22 Mart tarihinde çelloda Özgür Elgün, obuada Damla Tuncer, piyanoda Aleksander Mekaev’in yer alacağı klasik müzik dinletisi ile devam edecek. (İHA)