Kuşadası Belediyesi’nden “Kahkaha Volkanı“ etkinliği

Kişisel ve Kurumsal İletişim Uzmanı Belgin Oturgan, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahkaha Volkanı” isimli bir etkinlikle Kuşadalılarla buluştu. Yoğun ilgi gören programda kahkaha ve nefes egzersizleri yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikte kahkahanın insan yaşamındaki önemini anlatan Oturgan, katılımcılara nefes ve kahkaha egzersizleri yaptırdı. Yoganın nefes teknikleri ile kahkahayı birleştiren bir teknik olan ve sebepsizce kahkaha atarak, vücuttaki kan dolaşımını arttırmayı ve mutluluk hormonlarını aktif hale getirmeyi amaçlayan kahkaha terapisinin stres ve depresyona karşı etkili bir yöntem olduğunu belirten Oturgan “Hepimizin içinde dışarı çıkmayı bekleyen güzellikler var. Yaptığımız çalışmada tıpkı bir volkan gibi bedenimizdeki duyguları önce harekete geçiriyor sonra ise dışarı çıkmasını sağlıyoruz. İşte bu yüzden bugünkü etkinliğimize ‘Kahkaha Volkanı’ ismi vermeyi uygun gördük. Kahkaha egzersizleri düzenli olarak yapıldığında alışkanlık haline geliyor ve bu alışkanlık kişinin tüm hayatına yansıyor” dedi. (İHA)