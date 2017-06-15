Kuşadası Belediyesi’nde enerji verimliliği eğitimi tamamlandı

Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliği ile Kuşadası Belediyesi personeline verilen enerji verimliği eğitimi sona erdi.

GEKA 2017 Teknik Destek Programı kapsamında düzenlenen 2 günlük eğitimde katılımcılara enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve enerji tasarrufu ile ilgili bilgi verildi.

Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk tarafından verilen eğitimlere, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü, Kuşadası Belediyesi birim müdürleri, teknik personel ve Kuşadası Mimarlar Odası ile Kuşadası İnşaat Mühendisleri Odası’ndan temsilciler katıldı. GEKA Program Yönetim Birim Uzmanı Özlem İnce ise eğitimlere gözlemci olarak katıldı.

Eğitimin ikinci gününde konuşan Prof. Dr.Öztürk, Belediyelerde enerji yönetim birimleri olması gerektiğini belirterek “Enerji tasarrufu konusunda belediyelere büyük rol düşmekte. Belediyeler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji üretimi konusunda çalışmalar yürütmelidir. Belediyeye ait tüm hizmet binalarının enerji etütlerinin hazırlanması ve verimlilik artırıcı projelerin uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Kentin enerji tüketimi hakkında aylık ve yıllık bazda kayıtların analizinin yapılması da belediyelerin görevlerinden biridir. Belediyeler ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili paneller ve seminerler düzenleyerek vatandaşları bilinçlendirmelidir” dedi.

Eğitimin sonunda katılımcılara Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü, GEKA Program Yönetim Birim Uzmanı Özlem İnce tarafından sertifikaları verildi.

Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliği ile düzenlenen eğitimler nedeniyle Kuşadası’nda bulunan GEKA Program Yönetim Birim Uzmanı Özlem İnce, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kayalı, GEKA ile birlikte yürüttükleri enerji verimliği eğitimini çok önemsediklerini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak enerjinin doğru kullanımı ve enerji tasarrufu konularını çok önemsiyoruz. Temiz bir çevre, tahrip edilmemiş bir doğa Kuşadası Belediyesi’nin en önem verdiği konulardan birisidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca enerji tasarrufu konusunu da oldukça önemsiyor gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. GEKA ile birlikte yürüttüğümüz bu proje bizler için çok önemli” dedi. (İHA)