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12 Nisan 2017
Kuşadası

Kuşadası Belediyesince Güvercin Masa kuruldu

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan almak ve daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Güvercin Masa projesini yaşama geçirmek için ilk adımı attı.
Başvuru ve iletişim merkezi olarak hizmet verecek olan Güvercin Masa, 6 aylık bir eğitim sürecinden geçirilen 16 kişilik ekibi ile ön çalışmalara başladı. Güvercin Masa, en kısa süre içerisinde tüm alt birimleri ile Kuşadalıların hizmetine girecek.
Kuşadası Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetleri ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini tek merkezden aktarmalarını sağlamak amacıyla bir başvuru ve çözüm merkezi olarak hizmet verecek olan Güvercin Masa’yı kurdu. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında hizmet vermeye başlayan Güvercin Masa, vatandaşların karşılaştıkları sorunları Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ilgili birimlere ileterek, vatandaşları 48 saat içerisinde bilgilendirecek ve sorunun çözümü ile ilgili süreci yakından takip edecek. Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile www.kusadasi.bel.tr adresli web sitesine, 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattına ve Güvercinmasa’nın Çağrı Merkezi olan 460 40 40 numaralı hatta gelen istek, öneri ve şikayetler tek merkezde toplanarak sorunlar ilgili birimler aracılığıyla en hızlı biçimde çözüme kavuşturulacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, alanında uzman eğitmenler tarafından 6 ay boyunca etkili iletişim teknikleri, beden dili, diksiyon, öfke kontrolü ve çağrı merkezi eğitimleri verilen Güvercin Masa personelini ziyaret etti. Kayalı, Kuşadası halkına sundukları hizmetin kalitesini arttırmak ve vatandaşların yaşadıkları sorunları hızlı ve etkin bir biçimde çözüme ulaştırmak amacıyla uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri Güvercinmasa projesinin pilot uygulamasına başladıklarını belirterek “İletişim çağının ve sahip olduğumuz insan odaklı anlayışın gereği olarak tüm vatandaşlarımıza eşit ve profesyonel hizmet vermek amacıyla Güvercin Masa projesini yaşama geçiriyoruz. Güvercin Masa ile iletişimin en önemli unsuru olan geri bildirimi devreye sokarak vatandaşlarımıza istek, öneri ve şikayetleri ile ilgili bilgilendirme yapacak ve tüm sorunların takipçisi olacağız” dedi. (İHA)

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