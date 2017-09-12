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12 Eylül 2017
Eğitim, Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası Belediyesi yaz sonu çocuk şenliği başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Sonu Çocuk Şenliği” Yeniköy’de başladı. Yeniköy İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğin ilk gününe katılan çocuklar çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.
Kuşadası Belediyesi tarafından merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklar için bir haftalık Yaz Sonu Çocuk Şenliği düzenlendi. Yaratıcı drama, yüz boyama, eğitici tiyatro oyunları, kukla yapımı ve eğlenceli yarışmaların yer aldığı şenlik, Yeniköy İlkokulu bahçesinde başladı. Şenliğe katılan çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.
Kuşadası Belediyesi Yaz Sonu Çocuk Şenliği, 12 Eylül Salı günü Yaylaköy Mahallesi Muhtarlığı önü, 13 Eylül Çarşamba günü Soğucak Mahallesi Muhtarlığı yanı, 14 Eylül Perşembe günü Kirazlı Mahallesi Eski Pazaryeri, 15 Eylül Cuma günü Çınar Mahallesi Muhtarlığı Yanı, 16 Eylül Cumartesi günü Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası yanı, 17 Eylül Pazar günü ise Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda düzenlenecek.

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