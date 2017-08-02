Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali başladı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali, renkli bir açılışla başladı.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden oluşturulan bir kortejle başlayan “Dostluk ve Barış” temalı Kuşadası Belediyesi 1’inci Tiyatro Festivali, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gökyüzüne bırakılan beyaz güvercinler eşliğinde açıldı.

Festivalin açılış törenine tiyatrocular ve vatandaşların yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Tünk, ünlü tiyatro sanatçısı Tamer Levent ve Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, Kuşadası Belediyesi 1’inci Tiyatro Festivali ile dostluk ve barışa sanat yoluyla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek “Kuşadası’nda böyle bir festival düzenlemiş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelip festivalimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tiyatrocu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Helik’in ardından konuşan Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, toplum huzurunun ancak sanatla sağlanacağını belirterek “Sanatın aydınlığına çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. O nedenle bugün Kuşadası’nda başlayan bu festival, karanlığa tutulan bir ışıktır. Yaratanlara selam olsun. Sanatın adaleti getireceğine duyduğum inançla böylesine bir festivalin düzenlenmesini sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin Onur Konuğu, sanat yönetmeni, yazar ve oyuncu Tamer Levent ise konuşmasında, tiyatroların birlik içinde hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Yaklaşık 50 yıllık tiyatro yaşantım boyunca tiyatroların birlik olması, bu birliklerin Türkiye çapında düzenlenen bu gibi festivallerde bir araya gelmesi ve kendi aralarında geliştirdikleri bu kültürü giderek tüm Türkiye’ye yaymaları gibi hayalim olmuştur. Şimdi bugün bu festivalde gördüm ki çok harika bir birlik ve beraberlik var. Bu festivale büyük katkı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye olarak sanatı ve sanatçıyı çok önemsediklerini belirterek “Öncelikle bu festivalin yaşama geçirilmesi sürecinde emek harcayan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız aydınlanmanın izinde üreterek, emek harcayarak yürümek. Tarih öncesi ve sonrasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kuşadası, geçmiş yıllardaki gibi sanatı ve sanatçıyı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Çünkü sanat insanlığın ve barışın teminatıdır” dedi.

Festival açılışı, konuşmaların ardından Kuşadası Elifname Tiyatrosu tarafından sergilenen bir skeç ve çeşitli dans topluluklarının gösterileriyle devam etti.

Dostluk ve barışa sanat yoluyla katkıda bulunmayı hedefleyen ve 5 gün boyunca devam edecek olan Kuşadası Belediyesi 1’inci Tiyatro Festivali kapsamında Kuşadası’na gelen tiyatro grupları Kervansaray, Erkan Yücel Sahnesi, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Davutlar ve Güzelçamlı’da oyunlarını sergileyecek. (İHA)