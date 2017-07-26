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26 Temmuz 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası Belediyesi tiyatro festivali 1 Ağustos’ta başlıyor

Kuşadası Belediye Tiyatrosu öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kuşadası Belediyesi Tiyatro Festivali, 1-5 Ağustos tarihleri arasında kapılarını açıyor.

Barış ve dostluk temasıyla düzenlenecek olan Kuşadası Belediyesi 1’inci Tiyatro Festivali, Türkiye’nin farklı kentlerinden 13 tiyatro grubunu ağırlayacak.
Kuşadası Belediyesi 1’inci Tiyatro Festivali, 1 Ağustos Salı günü saat 20.00’da Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde oluşturulacak bir kortejle başlayacak. Dostluk ve barışa sanat yoluyla katkıda bulunmayı hedefleyen 5 günlük festival kapsamında Kuşadası’na gelen tiyatro grupları Kervansaray, Erkan Yücel Sahnesi, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Davutlar ve Güzelçamlı’da oyunlarını sergileyecek.
Atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri gibi sanatsal faaliyetlerin de yer alacağı festival, 5 Ağustos’ta Güvercinada’da son bulacak. (İHA)

 

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