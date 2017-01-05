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05 Ocak 2017
Kuşadası

Kuşadası Belediyesi Meclisi’nden 2017’nin İlk Toplantısı

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Kuşadası Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Belediye Meclisi’nde, 2014 yılında yaşanan toprak kaymasında evleri zarar gören Mücella Emgin, Dergah ve Özgün siteleri sakinlerine yapılan kira yardımının 2017 yılı boyunca 700 TL olarak sürdürülmesine karar verildi.
Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy ve Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar anısına yapılan saygı duruşu ile başlayan toplantıda önemli kararlar alındı. Her ayın ilk Salı günü toplanan Kuşadası Belediye Meclisi’nin 2017 yılı boyunca her ayın ilk Çarşamba günü toplanmasına karar verilirken Meclis’in yıl boyunca tatil yapmaması kararlaştırıldı.
KİRA YARDIMI 700 TL
Toplantıda alınan en önemli karar ise 2014 yılında yaşanan toprak kaymasında evleri zarar gören Mücella Emgin, Dergah ve Özgün siteleri sakinlerine yapılan kira yardımının sürdürülmesine ilişkin oldu. Toprak kayması mağdurlarına yapılan 550 TL’lik kira yardımı, 2017 yılı boyunca 700 TL’ye yükseltildi. Kuşadası Belediye Meclisi’nde Kapalı Pazaryeri esnafı için uygulanan ücret tarifesi ile ilgili de karar alındı. Alınan kararla, Kapalı Pazaryerinde uygulanan ücret tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, dezavantajlı konumda bulunan bazı tezgah sahiplerinin ödemesi gereken ücretlerde ise indirime gidildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri de seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu’na Belediye Meclis üyelerinden Levent Öğren, Zekeriya Tünk, Cem Arslan, Faik Alp ve Ahmet Candan seçildi.{CAPTION}
İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Toplantının sonunda Başkan Kayalı, işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. Yeni dönemde liyakat esaslarına göre, birim müdürlerinden gelen raporlar doğrultusunda taşeron işçilerin sözleşmelerinin yenilendiğini kaydenen Başkan Kayalı “Şu anda 27 çalışanımızın iş sözleşmeleri yenilenmemiş gibi görünüyor. Ancak bu 27 çalışandan 2’si kendi isteği doğrultusunda işten ayrıldı. 5 çalışanımızın sözleşmesi birim değişikliği yapılacağından önümüzdeki günlerde yenilenecek. 8 çalışanımızın sözleşmesi ise teknik nedenlerden dolayı şu anda yenilenmemiştir” diye konuştu. (İHA)

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