Kuşadası Belediyesi Davutlar’da ‘Nutuk’ dağıttı

Kuşadası Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u Davutlar Mahallesi sakinleriyle buluşturdu. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, Ulu Önder’in ölümsüz eserini alabilmek için kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Pazaryerinde düzenlenen Nutuk dağıtım etkinliğine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası ilçe başkanı Nail Özazman, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri ve Davutlarlı vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Kayalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’un dün olduğu gibi bugün de gelecek nesillere ışık tutuğunun altını çizerek güzel günlere ancak Atatürk’ün fikirleriyle ulaşılabileceğini belirtti. (İHA)