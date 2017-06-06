Kuşadası Belediye Tiyatrosu’ndan Çevre Günü’ne Özel Oyun

Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Dünya Çevre Günü nedeniyle “Bu Senin Dünyan” isimli bir çocuk oyunu sergiledi.

Çocuklara çevre bilinci aşılamayı ve geri dönüşümün önemini anlatmayı hedefleyen oyun minik izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde 2 seans halinde sergilenen oyunu, öğrencilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da izledi. Oyun sonunda konuşan Başkan Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak çocuklara temiz bir çevre bırakmak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek onlardan doğaya ve çevreye sahip çıkmalarını istedi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Adem Ergül, Dilara Figen Şahin, Mehmet Toptaş, Tuğba Yıldırım, Reşat Yalçın, Dönem Başak Şimşek, Sıla Demir ile Cemre Elve’nin rol aldığı “Bu Senin Dünyan” isimli oyunun yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını Hakan Kutay Pekgöz ile Gülfem Günaydın, ses, ışık projeksiyon şefliğini Şencan Semerci, müzik düzenlemelerini Alexander Makaev, dekor tasarımını ise Sudi Pulathaneli yapıyor.

Oyun 7 Haziran tarihinde saat 11.00 ve 14.00’da bir kez daha minik öğrencilerle buluşacak. (İHA)