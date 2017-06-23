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23 Haziran 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı


Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde 9 aylık gençlik, çocuk, kadın ve yetişkin tiyatro eğitimini tamamlayan 150 kursiyere düzenlenen bir törenle sertifikaları verildi.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik ve Tiyatro Eğitmenleri Hakan Kutay Pekgöz ile Gülfem Günaydın Semerci’nin eğitim verdiği 150 kursiyer için Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen sertifika törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın da katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Kayalı, sanatın toplumsal gelişim açısından önemine dikkat çekerek “ Sanat denince aklıma Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü geliyor. Sizler o büyük insanın yolunda ilerleyen sanatçı adaylarısınız. Aranızda geleceğin büyük sanatçıları olduğunu biliyorum. Kuşadası Belediye Tiyatrosu olarak çıkarttığınız her oyun bizler için çok önemli. Bir sezonda 8 tiyatro oyunu sergileyerek büyük başarı kaydettiniz. Eminim gelecek sezon daha iyi işlere imza atacaksınız. Ben Kuşadası Belediye Başkanı olarak her zaman sizlerin yanındayım” dedi. (İHA)

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