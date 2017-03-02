Kuşadası Belediye Meclisi Toplandı

Kuşadası Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’nda, Kuşadası’nın sahip olduğu kültürel zenginliklerin turizme kazandırılması amacıyla önemli kararlar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Toplantıda, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan ve Reşat Nuri Güntekin’in ünlü romanı Çalıkuşu’ndaki en önemli kahramanlardan Feride Öğretmen’in yaşadığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi’nin GEKA’dan alınan destek ile sürdürülen Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında ‘Yaşayan Müze Çalıkuşu Evi’ne dönüştürülebilmesi amacıyla çalışma yürütmek üzere Başkan Kayalı’ya yetki verildi.

Toplantıda, Proje Etüd Müdürlüğü’nden gelen önerge doğrultusunda Kuşadası’nda önemli bir nüfusa sahip olan mübadilleri temsilen, uygun bir yeşil alanın “Mübadele ve Mübadiller Parkı” olarak düzenlenmesi ve parka Mübadil Anıtı yerleştirilmesi ile uygun bir yapının ‘Kuşadası Mübadele Evi ve Kahvesi’ne dönüştürülmesi konusu da ele alındı. Önerge, karara bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na sevk edildi. Öte yandan toplantıda, denizde yaşanan kazalarda kullanılmak üzere deniz ambulansı temini ile ilgili olarak Japonya Büyükelçiliği tarafından yürütülen hibe programına başvuru yapılmasına karar verildi. Söz konusu başvurunun yapılması ve sürecin takibi konusunda Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu ve Yusuf Atak’a yetki verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında, 2014 yılının Kasım ayında Mücella Emgin, Dergah ve Özgün sitelerinin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması sonrasında devam etmekte olan zemin hareketliliğinin durdurularak bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Zemin Stabilizasyon Projesi’nin yaşama geçirilebilmesinin İller Bankası’ndan temin edilecek kredi ile mümkün olduğu belirtilerek konu ile ilgili olarak Başkan Kayalı’ya yetki verildi.

“KERVANSARAY KENT MÜZESİ OLMALI”

Toplantının sonunda Başkan Kayalı, 2 yıl önce ihaleyle kiraya verilen ve geçtiğimiz günlerde kiracısının taahhüdünü yerine getirmemesi sonucu tahliye edilerek yeniden ihaleye çıkarılan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın kent müzesi olarak düzenlenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Kervansaray 2 yıl önce ihaleye çıkarıldığında biz Kuşadası Belediyesi olarak ihaleyi almak için uğraşmıştık. Ancak şartname gereği ihaleye girememiştik. Kuşadası’nın en merkezi noktasında bulunan ve önemli bir kültürel değer olan Kervasaray’ın Kuşadası’na yakışacak bir biçimde müze olarak revize edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Kuşadası’nın bir kent müzesine ihtiyacı var. Geçen hafta Cumartesi günü yapılan Aydın İli Koordinasyon Toplantısında da Kervansaray’ın müze olarak Kuşadası’na kazandırılması gerektiğini dile getirdik. Aydın Valimiz Sayın Ömer Faruk Koçak ise taleplerimizin değerlendirilerek ilgili mevkilere ulaştırılacağını belirtti.” (İHA)