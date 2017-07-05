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05 Temmuz 2017
Kuşadası

Kuşadası Belediye Meclisi Güvercinada’da toplantı

Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Güvercinada’da yapıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde bulunan çocuk parklarında yer alan oyun gruplarının yenilenmesi ve kum alanların daha güvenli ve hijyenik olan kauçuk zeminle değiştirilebilmesi amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ek ödenek verilmesine karar verildi.
Güvercinada’da yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında, ilçenin tanıtımına ve kültür sanat yaşamına katkı sağlamak amacıyla 1-5 Ağustos tarihleri arasında Ada Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Kuşadası Belediyesi 1. Tiyatro Festivali’ne katılacak tiyatro gruplarının ağırlanması kararı alındı. Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise Kuşadası Belediyesi’ne ait olan ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kullanılan İkiçeşmelik Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki binanın 31 Aralık 2017 tarihine kadar Göç İdaresi İlçe Çalışma Grup Başkanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili oldu. Toplantıda ayrıca Kuşadası Dağcılık İhtisas Spor Klübü’ne teknik tırmanış malzemesi temini yapılması uygun görüldü. Toplantının sonunda konuşan Başkan Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği tarafından kent müzeleri ile ilgili olarak Eskişehir’de düzenlenen bölge toplantısına katıldıklarını ve Kervansaray’ın müze olarak kullanılması ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Müzecilik faaliyetlerini incelemek amacıyla önümüzdeki hafta Bursa’ya bir gezi düzenleyeceklerini belirten Kayalı, “Kervansaray’ı, Kuşadası’na yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm ziyaretçiler için mutlaka görülmesi gereken bir mekan haline getireceğiz” dedi. (İHA)

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