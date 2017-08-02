Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
02 AÄŸustos 2017
KuÅŸadasÄ±

KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisi AÄŸustos ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ±

KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisiâ€™nde, DaÄŸ Mahallesiâ€™nde bulunan binalarÄ±n dÄ±ÅŸ cephelerinin boyanarak estetik hale getirilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisi AÄŸustos AyÄ± OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ±, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Erkan YÃ¼cel Sahnesiâ€™nde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, kent estetiÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak Ã¶nemli bir karar alÄ±ndÄ±.
Karara gÃ¶re, deniz yoluyla KuÅŸadasÄ±â€™na gelen turistlerin ilk gÃ¶rdÃ¼kleri yer olan DaÄŸ Mahallesiâ€™nde belirlenen binalarÄ±n dÄ±ÅŸ cepheleri sponsor bir firma aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla boyanacak. Kent estetiÄŸine ve ilÃ§e turizmine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla alÄ±nan kararÄ± yaÅŸama geÃ§irebilmek iÃ§in sponsor firma ile protokol yapmak Ã¼zere KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±â€™ya yetki verildi. BaÅŸkan KayalÄ±, DaÄŸ Mahallesi gÃ¼zelleÅŸtirme projesini kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda tamamlamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KuÅŸadasÄ±â€™nda Firari 4 SuÃ§luyu YakalandÄ±
Share

BENZER HABERLER

YÃ¶rÃ¼kleri GÃ¶rÃ¼nce, Sahnede Topuklu AyakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã‡Ä±kardÄ±

YÃ¶rÃ¼kleri GÃ¶rÃ¼nce, Sahnede Topuklu AyakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã‡Ä±kardÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Buray’dan hayranlarÄ±na yeni klip mÃ¼jdesi

ÅžarkÄ±cÄ± Buray’dan hayranlarÄ±na yeni klip mÃ¼jdesi

AyÅŸe Hatun Ã–nal Tatilcileri CoÅŸturdu

AyÅŸe Hatun Ã–nal Tatilcileri CoÅŸturdu

BURAY, SÃ–KE’DE KONSER VERECEK

BURAY, SÃ–KE’DE KONSER VERECEK

ÃœnlÃ¼ modacÄ±dan yaz aylarÄ±na Ã¶zel tÃ¼yo

ÃœnlÃ¼ modacÄ±dan yaz aylarÄ±na Ã¶zel tÃ¼yo

GÃ¼zeller yat turunda

GÃ¼zeller yat turunda

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 08/03 10%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En yÃ¼ksek 35Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KKB, 15 - 25 km/saat.
FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
BugÃ¼n 08/03 30%
FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
ParÃ§alÄ± bulutlu, gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ihtimali. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 21Â°C. BGB rÃ¼zgÃ¢r GD deÄŸiÅŸiyor, 15 - 25 km/saat. YaÄŸmur ihtimali %30.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5401

  • Euro

    4,1974

  • BIST

    106.147

  • AltÄ±n

    143,7575

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE