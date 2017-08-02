KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisi AÄŸustos ToplantÄ±sÄ±nÄ± YaptÄ±

KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisiâ€™nde, DaÄŸ Mahallesiâ€™nde bulunan binalarÄ±n dÄ±ÅŸ cephelerinin boyanarak estetik hale getirilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.

KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisi AÄŸustos AyÄ± OlaÄŸan ToplantÄ±sÄ±, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Erkan YÃ¼cel Sahnesiâ€™nde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, kent estetiÄŸine katkÄ± saÄŸlayacak Ã¶nemli bir karar alÄ±ndÄ±.

Karara gÃ¶re, deniz yoluyla KuÅŸadasÄ±â€™na gelen turistlerin ilk gÃ¶rdÃ¼kleri yer olan DaÄŸ Mahallesiâ€™nde belirlenen binalarÄ±n dÄ±ÅŸ cepheleri sponsor bir firma aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla boyanacak. Kent estetiÄŸine ve ilÃ§e turizmine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla alÄ±nan kararÄ± yaÅŸama geÃ§irebilmek iÃ§in sponsor firma ile protokol yapmak Ã¼zere KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±â€™ya yetki verildi. BaÅŸkan KayalÄ±, DaÄŸ Mahallesi gÃ¼zelleÅŸtirme projesini kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda tamamlamayÄ± hedeflediklerini sÃ¶yledi. (Ä°HA)