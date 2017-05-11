Küçük Sakar Cadı ‘En iyi çocuk oyunu’ ödülünü aldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Küçük Sakar Cadı” isimli çocuk oyunu 17’nci Direklerarası Seyircileri (Ege) Ödülleri organizasyonun ‘En iyi çocuk oyunu’ ödülünü aldı.

2001 yılından bu yana Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren tiyatroların sergilediği oyunları seyreden, değerlendiren ve ödüllendiren bir proje yürütmekte olan Direklerarası Seyircileri Seçici Kurulu´nun 2016-2017 sezonunda kategorilerinde en başarılı buldukları oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar belli oldu. Organizasyonun ödülleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen törende Kuşadası Belediye Tiyatrosu’na layık görülen ödülü, Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çocuk oyuncularından İsmail Yörük’ün elinden aldı.

Törende konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Helik, ‘Küçük Sakar Cadı’ isimli oyunun barışı ve dostluğu anlattığını belirterek “Bu nedenle, ödülümüzü barış ve dostluk adına almak istiyoruz. Bizleri bu ödüle layık gören Genel Koordinatör Ömer Şahinbaş’a ve tüm Seçici Kurul üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Filiz Batı, Hakan Konakçı, Candan Gürlen, Gülfem Günaydın, Birkan Demirhan, Sudi Pulathaneli, Hakan Kutay Pekgöz, Nurettin Sevinç ve Adem Ergün’ün rol aldığı Küçük Sakar Cadı isimli tek seanslık oyunun yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını Gülfem Günaydın, reji asistanlığını Hakan Kutay Pekgöz, müziğini Kemal Günüç, ışık ve projeksiyon tasarımını Şencan Semerci yapıyor. Oyun çocuklara birlik ve beraberlik ile aşılamayacak hiçbir engelin bulunmayacağına vurgu yaparak, dostluğun önemini anlatıyor. (İHA)