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31 Mayıs 2017
Asayiş, Kuşadası

Kız Öğrencilerle Tartışan Kantinciden Silahlı Paylaşım

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar kız öğrenci yurdunda sahurda yemek konusunda tartıştığı kız öğrencileri bıçakla kovaladığı iddia edilen kantin görevlisinin sosyal medyadan yaptığı silahlı tehdit paylaşımları tepki topladı.
Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun kantinini işleten 40 yaşındaki Ö.A.’nin, sahurda tartıştığı bir grup kız öğrencinin üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Yaşananlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, olay sırasında elinde bıçak da bulunduğu iddia edilen Ö.A. ile tartıştığı öğrenciler polisteki ifadelerinde birbirinden şikayetçi olmadı.
Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, sosyal medyada yaşanan gergin anları kınadıkları paylaşımlarda bulundu. Kız öğrencilerin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılan Ö.A., sosyal medya hesabından yaşanan tartışmaya yönelik sert paylaşımlarda bulundu. Önce “Olayın sorumlusu anarşist bir kız öğrenci, kantin görevlisinin karısını yerde görüp darp edildiğini sanmasından kaynaklanan olay, bıçak çekme yok“ şeklinde tweetler atan Ö.A., daha sonra sosyal medya hesabına elinde otomatik silahlar olan fotoğraf ve videolar yükleyip, küfürlü tehdit içeren paylaşımlarda bulundu.
İkinci kez gözaltına alındı
Paylaşımları inceleyen Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla Ö.A, ikinci kez gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.A., Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Ö.A.’nın ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkacağı bildirildi.
Hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı
Bu arada, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kuşadası Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen olayın ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı adli soruşturmanın yanında ADÜ Rektörlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun da ayrı ayrı idari soruşturmalar başlattığı öğrenildi. (İHA)

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