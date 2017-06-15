Kervansaray’ın geleceğinin belirlenmesi için toplantı yapıldı

Kuşadası Belediyesi, işletmesini aldığı Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nı Kuşadası turizmine kazandırmak için çalışmalara başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kervansaray’ın doğru şekilde işletilmesi için Kuşadası’nda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın davetiyle Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Zekeriya Tünk, Faik Alp, Fevziye Tekeroğlu, Nurettin Öztürk, Canan İnanç, Ferah Sürekçi, Hakan Turhan, Canan Güler, Hayati Atlı, Ahmet Candan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı İsmail Tezgel, Aydın Rehberler Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, Kuşadası Setur Marina Müdürü Çağlar Altuntaş, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Esen, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Şakar, Kuşadası Şoförler ve Otomobilceler Odası Başkanı Hüsnü Öten katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Kayalı, Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nı Kuşadası turizmine kazandırmak için çalışmalara bir an önce başlayacaklarını belirterek, önümüzdeki hafta Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yer tespitinin yapılacağını söyledi. Anıtlar Kurulu’na yapılacak başvurunun ardından Kervansaray’ın ışıklandırması ve peyzaj düzenlemesinin yapılması için harekete geçeceklerini ifade eden Kayalı, kruvaziyer yolcuları için Güvercinada, Kaleiçi, Kervansaray güzergahını kapsayan yürüyüş turları ile bölgenin kültürel turizm açısından önemli bir çekim merkezi haline gelebileceğini söyledi. Kayalı “Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizin en önemli tarihsel mekanlarından olan Kervansaray’a kamu adına sahip çıkmak zorundaydık. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Kayalı’nın ardından söz alan STK temsilcileri, Kervansaray’ın içerisinde bir kafeterya ve Kuşadası’na özgü hediyelik ürünlerin satışının yapılabileceği alanların da bulunduğu bir müze olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Toplantı sonunda katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri “Kervansaray Gönüllüleri” ismiyle bir platform oluşturulmasına ve fikir alışverişlerinin bu platform aracılığıyla sürdürülmesine karar verdi. (İHA)