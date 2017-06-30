Keçileri İçin Çobanı Öldüren 3 Zanlı, ‘Zalim’den Kaçamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kendisine emanet edilen küçükbaş hayvanları vermek istemeyen çobanı öldürerek 158 keçiyi alıp kayıplara karışan 3 zanlı jandarma köpeği ‘Zalim’in de katıldığı operasyonla yakalandı.

Kuşadası’na bağlı Kirazlı’da keçilerini otlatması için teslim ettikleri çoban Ahmet Sarıöz’den haber alamayan Kazım Uluçay ile Mehmet Uluçay’ın durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı çalışma sonucu çoban Ahmet Sarıöz’ün cesedi Kuşadası-Kirazlı yolu üzerindeki Atış Poligonu bölgesinde bulundu. Yapılan araştırmada, Çoban Sarıöz’ün tabancayla vurularak hayatını kaybettiği ve daha sonra da taşınarak çalılıkların arasına atıldığı belirlendi. Geniş çaplı bir araştırma yapan jandarma ekipleri, iz takip köpeği ‘Zalim’in de katıldığı operasyonla çalınan 158 keçiyi Selçuk ilçesine bağlı Ece Mahallesi’ndeki bir ahırda ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Çoban Sarıöz’ü kendilerine direndiği için öldürüp keçileri çaldıkları ileri sürülen motosikletli şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalarda şüphelilerin çalınan hayvanların saklandığı bölgede oldukları belirlendi. Ağılın çevresinde pusu atan jandarma ekipleri cinayet zanlıları S.Ö. ile Ş.Ö’yü kıskıvrak yakaladı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı Y.Ö. de önü kesilerek gözaltına alındı. Sorgulanan zanlılar, çoban Ahmet Sarıöz’ü hayvanları kendilerine teslim etmediği için tabancayla vurarak öldürdüklerini ve çaldıkları hayvanları ağılda sakladıklarını itiraf etti. (İHA)