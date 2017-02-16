Kayalı, anıt ağaç restorasyonunu inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan 617 yaşındaki anıt ağacın restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Kayalı, tarihi anıt ağaçlara yönelik olarak başlatılan restorasyon çalışmalarının Kuşadası’nda ilk defa uygulamalı ve programlı olarak yapıldığına dikkat çekerek bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olabileceğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ve EKODOSD’un işbirliğiyle yaşama geçirilen anıt ağaç restorasyon çalışmalarını inceledi ve restorasyon sorumlusu Ekosistem Yönetim ve Planlama Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’tan yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Başkan Kayalı, çalışmayı EKODOSD ve Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ile birlikte yürüttüklerini belirterek “Kadınlar Denizi Mahallemizde çalışmalarına başladığımız bu ağaç 617 yaşında olup Menengiç ismiyle biliniyor. Bunun dışında ilçemizde restorasyon çalışmasını yürüteceğimiz 12 ağaç daha var. Bu 12 ağacın içinde Kuşadası için çok önemli 1000 yaşını aşmış bir de zeytin ağacı var. Bu tür bir çalışma Kuşadası’nda ilk defa hayata geçti. Sadece Kuşadası’nda değil Türkiye’de de ilkler arasında yerini alacağını düşünüyorum. Umarım bu çalışma tüm Türkiye’ye örnek olur” dedi.

Kayalı yaptığı açıklamanın ardından anıt ağaç restorasyon eğitimlerine katılıp çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim sertifikalarını verdi. (İHA)