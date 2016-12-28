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28 Aralık 2016
Çevre, Kuşadası

Karakış Değil Kuraklık Yüzünden Yem Bırakıldı

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Yakın tarihin en kurak kış mevsiminin yaşandığı Aydın’da yaban hayvanları kardan değil kuraklıktan dolayı aç kalmaya başladı. Kuraklıktan doğan sıkıntı nedeniyle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Mili Parkı’na kamyonlarla yem bırakıldı. Ülkenin değişik yerlerinden ağır ış şartları ve kardan dolayı yem bırakılırken bu mevsimde kuraklık nedeniyle ilk defa Aydın’da yem bırakıldığı öğrenildi.
Aydın’da haftalardır beklenen yağışlar Aralık ayının son günlerine ulaşılmasına rağmen halen gerçekleşmedi. Yağış olmayınca ılıman iklime sahip Aydın’da bu dönemde yaban hayvanlarının besin kaynağı otlar çıkmadı. Yaban hayvanlarının kuraklık nedeniyle beslenme sıkıntısı çekmesinden dolayı Aydın’a Doğa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yaşayan hayvanlar için bölgenin değişik yerlerine kamyonlarla getirilen yemler bırakıldı.
Alageyiğinden, yılkı atına, domuzundan yaban yaban keçisine kadar onlarca hayvan türünün yaşadığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yağışlar gerçekleşinceye kadar yaban hayatına yem desteği yapılacağı öğrenildi. (İHA)

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