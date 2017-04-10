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10 Nisan 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

İrfan Değirmenci Kuşadalılarla buluştu

Gazeteci Yazar İrfan Değirmenci, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir söyleşi ile Kuşadalı sevenleriyle buluştu. Değirmenci söyleşinin ardından okurlarına “Bir Uyuyup Uyanalım” isimli kitabını imzaladı.
Kuşadası Pera Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile eşi Nil Kayalı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman, ile meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Söyleşinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, gazeteci yazar Değirmenci’yi Kuşadası’nda görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Bu güzel bahar havasında onurlu gazeteci İrfan Değirmenci’yi dinlemeye geldiğiniz için siz değerli Kuşadalılara çok teşekkür ederim. Önümüzdeki referandum sürecini anlamanız adına önemli bir söyleşi olduğuna inanıyorum. Kişisel sosyal medya hesabından referandum ile ilgili düşüncelerini paylaşan bir gazetecinin böyle olumsuz bir olaya maruz kalmasını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum” dedi.
Değirmenci ise, Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Yıllardır televizyonlarda görüşüyorduk, bugün ise yüz yüze sohbet etme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu salonu dolduran her yaştan insanımızın heyecanının önümüzdeki hafta Pazar günü yapılacak olan referandum oylamasına yansıyacağını düşünüyorum. Moralimiz ne kadar yüksek olursa sesimizin o kadar gür çıkacağı inancını taşıyorum. Sandığa giderek attığımız oya sahip çıkarsak inanın her şey değişecek” dedi. (İHA)

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