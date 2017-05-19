Ä°ngiliz acenteciler KuÅŸadasÄ±â€™nda

KuÅŸadasÄ± Otelciler DerneÄŸi (KODER), Ä°ngiliz tur operatÃ¶rlerini KuÅŸadasÄ±â€™nda aÄŸÄ±rlÄ±yor. AkÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelen Ä°ngiliz turizmciler KuÅŸadasÄ±â€™na hayran kaldÄ±.

Turizmde yaÅŸanan tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±mla aÅŸmayÄ± planlayan KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Londra KÃ¼ltÃ¼r AteÅŸeliÄŸinin giriÅŸimiyle KODER tarafÄ±ndan KuÅŸadasÄ±â€™na davet edilen 35 Ä°ngiliz acenteci, 4 gÃ¼n boyunca KuÅŸadasÄ± ve Ã§evresindeki tarihi ve turistik yerleri gezecek. KuÅŸadasÄ±â€™na gelen Ä°ngiliz tur operatÃ¶rleri onuruna verilen akÅŸam yemeÄŸine KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ± ve KODER BaÅŸkanÄ± Tacettin Ã–zden ile birlikte turizmciler katÄ±ldÄ±.

Yemekte konuÅŸan KODER BaÅŸkanÄ± Tacettin Ã–zden, â€œKÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, KuÅŸadasÄ± Belediyesi, TAV Hava LimanlarÄ± Holding, TÃ¼rsab KuÅŸadasÄ± BYK, AydÄ±n Rehberler OdasÄ± ve KuÅŸadasÄ± Otelciler ve YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi iÅŸbirliÄŸi ile Ä°ngiltereâ€™den turizm profesyonellerini aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. Acenteciler Londra KÃ¼ltÃ¼r AtaÅŸeliÄŸi tarafÄ±ndan seÃ§ilerek davet edilmiÅŸlerdir. Kendilerine 4 gÃ¼n boyunca bÃ¶lgemizin tarihi, doÄŸal ve kÃ¼ltÃ¼rel zenginlikleri, konaklama tesisleri gezdirilip gÃ¶sterilerek, Ã¼lkemizin zenginliklerinden haberdar olmalarÄ± saÄŸlanacak. Ãœlkelerine dÃ¶ndÃ¼klerinde de Ã¼lkemizin zenginliklerini kendi Ã¼lkelerinde Ä°ngiltere halkÄ± ile paylaÅŸacaklar, satÄ±ÅŸ aÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lenecek ve rezervasyonlar artacak. Bu bÃ¶lgede zayÄ±flayan Ä°ngiliz pazarÄ±nÄ±n tekrar canlanmasÄ± iÃ§in KuÅŸadasÄ± bÃ¶lgesi ve gÃ¼zelliklerinin tanÄ±tÄ±lmasÄ± Ã¶nemlidir. KuÅŸadasÄ±â€™nÄ±n tanÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecekâ€œ dedi. (Ä°HA)