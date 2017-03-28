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28 Mart 2017
Çevre, Eğitim, Kuşadası

Gönüllü gençler kampüs te çevre temizliği yaptı

Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) eğitim gören çevre gönüllüsü gençler, kampus alanında çevre temizliği ve fidan dikimi yaptı.
TEMA Vakfı ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü Genç TEMA üyeleri işbirliği ile düzenlenen Genç TEMA faaliyetleri, ADÜ Turizm Fakültesinde gerçekleşti. Etkinliğe TEMA Vakfı Kuşadası Sorumlusu Nimet Demir, TEMA Vakfı Kuşadası Sorumlu Yardımcıları Yiğit Girgin ve Hatice Altınışık, fakültenin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.
ADÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Cansu Ünsal ve Ahmet Güneş’in önderliğinde 3 gün boyunca gerçekleşen etkinliğin birinci gününde Genç TEMA üyeleri kurdukları stantta fakülte öğrencilerini kendi aralarına davet ederek TEMA Vakfı hakkında bilgilendirdi. Etkinliğin ikinci gününde ise Dünya Su Günü’nü unutmayan Genç TEMA üyeleri, suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekerek öğrencilere duyarlı olmaları çağrısında bulundu. Etkinliğin son günü kampüs alanında fidan dikimi ve çevre temizliği ile sona erdi. (İHA)

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