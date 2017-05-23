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23 Mayıs 2017
Kültür Sanat, Kuşadası

Giritliler Kuşadası’nda buluştu

Kuşadası 8’inci Uluslararası Giritliler Festivali kapsamında Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen şenliğe Türkiye ve Yunanistan’ın çeşitli kentlerinden yüzlerce kişi katıldı.
Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 8’inci Uluslararası Giritliler Festivali, son gününde muhteşem bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 8’inci Uluslararası Giritliler Festivali’nin son gününde düzenlenen şenliğe Türkiye’nin çeşitli illeri ve Yunanistan’dan yüzlerce kişi geldi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Fevziye Tekeroğlu, Zekeriya Tünk, Hakan Turhan ve Girit Kandiye Belediyesi Kültür Müdürü Kostis Moudatsos’un da katıldığı şenlikte Girit mutfağına ait yemek ve çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar ile Girit Mübadillerine ait fotoğrafların bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü.
Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yunus Çengel şenlikte yaptığı konuşmada festivale gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “Festivalimize olan ilgi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Girit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Giritliler Festivali bu sene Girit ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen binlerce Giritliye ev sahipliği yapıyor. Festivalimize ilgi gösteren herkese ve üç yıldır bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya da teşekkür ediyorum” dedi.
Çengel’in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı ise, Kuşadası Belediyesi olarak barışa katkı sağlayacak her türlü organizasyona destek vereceklerini belirterek “Bu organizasyonun en büyük amacı barışa katkı sağlamaktır. Bizim karşı kıyımızda yaşayan dostlarımızla hiçbir problemimiz yok, olmayacak da. Bizler ülkemizde de, bölgemizde de, dünyada da barış istiyoruz. Bu tür buluşmalar bizlere barışı getirecektir. Biz Kuşadası Belediyesi olarak bu tür organizasyonlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bir Giritli Dernekleri Federasyonu kuruldu. Merkezi Kuşadası, başkanı ise sevgili Yunus Çengel kardeşimiz oldu. Federasyonumuza gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum. Buradan siz Giritli dostlarımıza bir söz vermek istiyorum. Önümüzdeki sene Giritliler Festivali’nin açılışını bizim yaptıracağımız Giritliler Evi’nde yapacağız” dedi. Şenlik yapılan konuşmaların ardından Türk ve Girit ezgileri eşliğinde sergilenen halk danslarıyla ve çeşitli konserlerle devam etti. (İHA)

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