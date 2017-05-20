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20 MayÄ±s 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±

Girit mutfaÄŸÄ± KuÅŸadasÄ±â€™nda tanÄ±tÄ±ldÄ±

KuÅŸadasÄ± Belediyesi ile Giritliler Dostluk ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 8â€™inci UluslararasÄ± Giritliler Festivali kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Girit Yemekleri ve DanslarÄ± AtÃ¶lyesi GÃ¼vercinada’da gerÃ§ekleÅŸti.
Girit yemeklerinin ve danslarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliÄŸe KuÅŸadalÄ±lar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ± ve eÅŸi Nil KayalÄ± ile belediye meclis Ã¼yeleri ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte Yunanistan ve TÃ¼rkiye’nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden gelen Giritliler hem GiritÃ§e ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylediler hem de mÃ¼badele dÃ¶neminde yaÅŸanan gÃ¶Ã§ hikayelerini katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±lar. Girit mutfaÄŸÄ±nÄ±n lezzetli yemeklerinden Åževketi Bostan, Hohlus ve yoÄŸurtlu et yemeklerinin ikram edildiÄŸi programda Girit’ten gelen sanatÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan seslendirilen GiritÃ§e ÅŸarkÄ±lar ve sergilenen Girit danslarÄ± gÃ¶sterisi bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni ile karÅŸÄ±landÄ±.
Girit kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n KuÅŸadasÄ±’nÄ±n markalarÄ±ndan olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Giritliler KÃ¼ltÃ¼r Dostluk ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yunus Ã‡engel “Festivalimiz her yÄ±l daha da bÃ¼yÃ¼yor. Bu bÃ¼yÃ¼mede KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±’nÄ±n desteklerini gÃ¶rmekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyuyoruz. KuÅŸadasÄ±’nÄ±n markalarÄ±ndan biri Girit kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olacaktÄ±r ve bunun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± KuÅŸadasÄ± Belediyesi ile birlikte gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz” dedi.
Ã‡engel’in ardÄ±ndan konuÅŸan BaÅŸkan KayalÄ± “BarÄ±ÅŸÄ±n temininde en Ã¶nemli ÅŸey kÃ¼ltÃ¼rel iliÅŸkilerdir. Bu da ancak tanÄ±ÅŸarak ve kaynaÅŸarak gerÃ§ekleÅŸir. Bu kadar farklÄ± kÃ¼ltÃ¼re ev sahipliÄŸi yapan KuÅŸadasÄ±, bugÃ¼ne kadar hiÃ§ bir olumsuzlukla anÄ±lmadÄ±. Bu da KuÅŸadasÄ±’nda insanlarÄ±n bir arada yaÅŸama kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶steriyor. Yunus kardeÅŸimiz 8 yÄ±ldÄ±r bu festivalleri organize ediyor. Biz ise Belediye olarak 3 yÄ±ldÄ±r ciddi bir destek vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Girit’ten ve TÃ¼rkiye’nin farklÄ± kentlerinden gelen tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lara hoÅŸ geldiniz diyorum” dedi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Germencik 19 MayÄ±s genÃ§lik konseriyle coÅŸtu

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