Emlakçıların 18. yıl gururu

İzmirli emlakçılar Kuşadası’ndaki 18. yıl kutlamasında bir araya geldi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, Türkiye genelinde 18 Oda ve 22 derneğin imza attığı “Emlak Danışmanlığı Kanun Taslağı”nın referandum sonrasında çıkmasını beklediklerini söyledi. Türkiye’de ilk emlak komisyoncuları odasının 18 yıl önce İzmir’de kurulduğunu hatırlatan Güleroğlu, “En güvenli yatırım aracı olan gayrimenkulde, sektörün anahtarı İzmir’in elinde” dedi.

Kuşadası Pine Bay Holiday Resort’de düzenlenen 18. yıl dönümü kutlamasında konuşan Güleroğlu, İzmir’in başı çektiği 18 Oda ve 22 derneğin imza attığı “Emlak Danışmanlığı Yasa Taslağı” ile ilgili girişimlerinin kısa sürede uygulamaya geçeceğine inandıklarını söyledi. Türkiye’de yasa çıkarmanın uzun bir sürece ihtiyacı olduğunu ve bunun zorlu bir yolculuk olduğunu ifade eden Güleroğlu, 18 yıl önce Türkiye’de ilk kez İzmir’de kurulan İZEKO’nun sektörün yol haritası olacak taslak için “birleştirici” bir güç üstlendiğine dikkat çekti.

“YASA ÇIKACAK”

15 Temmuz nedeniyle sürecin kısa bir süre daha uzadığına dikkat çeken Güleroğlu, “Biz kurulduğumuz ilk gün, meslektaşlarımıza karşı olan görevimiz nedeniyle emlak yasasının çıkması için çalışmalara başladık. Bu yasa en net haliyle sektördeki korsan emlakçılığı sona erdirecek. Bu yasa çıkarsa emlakçılık yapmak için 4 yıllık fakülteden mezun olmak ilk şart olacak. Ancak Oda kaydı, esnaf sicil kaydı, Oda ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı kurslardan sertifikasını alan bundan muaf olacak” dedi.

“KORSANI BİLDİRİN”

Meclis’in önündeki taslağın kısa sürede çıkacağı beklentisinin tüm sektörün gündeminde olduğunu söyleyen Güleroğlu, “Türkiye’nin en güvenli yatırım aracı gayrimenkul sektörü. Bunun kanıtı da geçen onca krize karşın sektörün güçlenerek büyümesidir. Artık lomokotif sektörler arasında yer alıyor. Böylesine bir sektörde, vergisini vermeyen, kaçak çalışan bir yapıya izin verilemez. Burada en büyük görev yine meslektaşlarımıza düşüyor. Korsanı bizi bildirin. Biz de gereğini yapalım” diye konuştu.

“GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ BÜYÜYECEK”

İZEKO’nun sektöre “Kimlik” kazandırdığını, ilk olması nedeniyle öncülük etme görevini de üstlendiğini ifade eden Güleroğlu, “Yeni otoyolların yapılması, direk uçuç sayısının artması, kentleri birbirine yaklaştırırken, yatırımcının da ilgisini İzmir’e çekti. Konut kredi faiz oranlarının aşağıya düşmesiyle büyük bir artış yaşanacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla sektör yüzde 30 civarında bir büyüme yakalayacak. Tüm bunlar gayrimenkulde anahtarı elinde tutan İzmir’in elini de güçlendiriyor. Yasanın da devreye girmesiyle, en güvenli yatırım olarak görülen sektör, sağlam zemine oturan yol haritasıyla hiçbir krizden etkilenmeyen amiral gemisi haline gelecek” dedi. İZEKO yönetimi tarafından yeni yıl pastasının da kesildiği gecede, katkıları nedeniyle Oda, Borsa temsilcileri ile yerel yöneticilere plaket verildi. (İHA)